La nuova versione inclusiva di Scarabeo in cui non vince e non perde nessuno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Scrabble - che noi siamo abituati a chiamare- ha lanciato sul mercato anglofono unadel celebre gioco da tavolo. Si tratta di un tabellone che consente di giocare tutti insieme, unendo le forze intellettuali e lambiccandosi in modo cooperativo per escogitare parole sempre nuove e più complicate: nonné, poiché si gioca senza avversari. Ciò segna una differenza notevole rispetto allatradizionale del gioco, quella in cui si salta alla giugulare di un parente prossimo o di un caro amico perché ha affiancato tasselli a caso sostenendo di averne fatto una parola di senso compiuto (probabilmente in lingua inuit); oppure perché, dopo ore di drammatica indagine filologica, la parola così ottenuta risulta essere annidata ...