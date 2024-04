(Di venerdì 26 aprile 2024) Cosa si nasconde nella lunga notte del, quella illuminata da droni, missili e bombe? Cosa c’è davvero dietro l’attacco del 13 aprile, l’operazione militare meno segreta della storia, e dietro la tiepida risposta israeliana? Che obiettivi voleva raggiungere la Repubblica islamica dell’Iran? E che danni ha ricevuto Israele? O quali vantaggi? La verità è una strana bestia. Tutti la cercano, molti credono di averla trovata, ma lei si nasconde nei meandri della storia e ha tante facce. Moltissime ne ha nello strano caso di quella strana notte, quando 170 droni, 30 missili da crociera e 120 missili balistici sono decollati dai confini persiani alla volta della Terra Santa. Strano, perché un attacco militare ha, nella sua ragione costitutiva intrinseca, la segretezza. Al contrario, invece, questo è stato annunciato per telefono, fax, mail, tv e ...

La nuova mappa delle alleanze in medio oriente - L'Occidente e le monarchie del Golfo dalla parte di Israele. La Russia, con Cina e Turchia, al fianco dell'Iran. Il nuovo scontro diretto fra Teheran e lo Stato ebraico fa emergere il mutato assetto

Iran contro Israele: dopo gli attacchi di aprile il medio oriente non è più lo stesso - Israele può vedere come una vittoria contro uno degli attacchi più massicci mai visti in medio oriente negli ultimi anni. Fermando così una risposta immediata che avrebbe rischiato di portare a

