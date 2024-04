La lettera di Ilaria Salis - ' mi difenderò nel processo'

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Ringrazio con tutto il cuore le persone che in Italia mi hanno supportato in questi lunghi mesi senza rimanere indifferenti di fronte alla sconvolgente storia di cui sono, mio malgrado, protagonista da più di un anno: familiari, compagne e compagni, amici con cui condividevo progetti e altri che non vedevo da molti anni, insegnanti e colleghi e le migliaia di persone che pur non conoscendomi sono solidali con la mia situazione". Comincia così lacon la qualeaccetta la candidatura alle Europee con Avs. La missiva, letta durante la conferenza stampa convocata alla Camera dai leader di Alleanza Verde Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per ufficializzare la sua partecipazione alle elezioni, prosegue: "I sorrisi che ho trovato ad accogliermi alle udienze mi hanno scaldato il cuore, mi hanno dato grande forza ...

Conferenza stampa di Avs sulla candidatura dell'attivista di estrema sinistra in carcere in Ungheria. Fratoianni: "Vogliamo chiudere il ciclo infernale" Continua a leggere>>

Il padre di Ilaria Salis , in conferenza stampa a Montecitorio, ha presentato una lettera scritta dalla figlia in cui la donna spiega perché ha deciso di candida rsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. "Ho deciso di accettare la candida tura per portare l'attenzione che mi avete ... Continua a leggere>>

Il padre di Ilaria Salis , in conferenza stampa a Montecitorio, ha presentato una lettera scritta dalla figlia in cui la donna spiega perché ha deciso di candida rsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. "Ho deciso di accettare la candida tura per portare l'attenzione che mi avete ... Continua a leggere>>

Europee, ecco la lettera con cui ilaria Salis annuncia la sua candidatura - (LaPresse) Anna Pozzali, collaboratrice di Roberto Salis e già parte dello staff di ilaria Cucchi, ha letto la lettera con cui ilaria Salis ...

Continua a leggere>>

ilaria Salis racconta perché si candida in una lettera: “Porto avanti battaglia in difesa dei diritti - Il padre di ilaria Salis, in conferenza stampa a Montecitorio, ha presentato una lettera scritta dalla figlia in cui la donna spiega perché ha deciso ...

Continua a leggere>>

Europee, ilaria Salis: “Mi candido per trasformare il mio caso in qualcosa di costruttivo” - «Io ho avuto la fortuna di non essere dimenticata ma situazioni di ingiustizia simili sono all'ordine del giorno di diversi paesi d'Europa. Per questo, dopo notti insonni e settimane di riflessioni ho ...

Continua a leggere>>