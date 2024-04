La Juventus di domani è un déjà vu

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un cerotto appiccicato sopra a una ferita profonda come un cratere. Perché in fin dei conti ad accendere una flebile speranza per il futuro è stata una delle grandi delusioni del presente. Ed è proprio in questo paradosso che è racchiusa tutta la stagione della. Il gol di Milik a sette minuti dalla fine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio può riscrivere il finale di questa annata bianconera, ma non può stravolgerne il senso. Contro i biancazzurro la Signora ha centrato l’obiettivo, ossia la conquista della finale del torneo nazionale, solo che il modo in cui ci è riuscita è stato straziante, per alcuni addirittura avvilente. La critica tricolore ha sparato ancora ad alzo zero. Ma stavolta il riflesso delle gesta al contrario dellaè arrivato fino a New York. Reo-Coker ha usato parole ustionanti. "Ci rendiamo ...