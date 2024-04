La follia sui social | l’account di Matteo Messina Denaro si sta riempiendo di follower

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 22 aprile i carabinieri del Ros hanno diffuso il nome dell'accountusato dadurante la latitanza. Nel giro di pochi giorni centinaia di persone sono passate per lasciare un follow. L'account non ha contenuti ed è difficile che i familiari lo trasformino in un profilo commemorativo.è morto il 25 settembre del 2023.

