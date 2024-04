La felicità in azienda | il primo vero asset aziendale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) In occasione della Giornata Internazionale della, ci piace riflettere su un concetto culturale e organizzativo spesso trascurato nelle organizzazioni. La, da sempre, viene assimilata ad un obiettivo personale e, a volte, quasi distante dalle dinamiche lavorative. Crediamo sia importante, invece, pensare allacome IL pilastro fondamentale per il successo e per il benessere collettivo, con riflesso sul gruppo. Un nuovo modello: lacome un viaggio Lanon va intesa come un obiettivo finale o un punto di arrivo, bensì, come un viaggio in continuo divenire. Se ci pensiamo bene, pensare ad essa come la meta finale, potrebbe farci perdere tutto il bello di ciò che viviamo e sperimentiamo ogni giorno. Questo approccio richiede una profonda riflessione sulle ...