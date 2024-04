LA DECISIONE Putin nazionalizza Bosch ed Ariston in Russia | trasferite per decreto a Gazprom

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il, postato sul portale ufficiale per le informazioni legali, riguarda laThermo Rus, controllata daHolding, e la Bsh Household AppliancesIl, postato sul portale ufficiale per le informazioni legali, riguarda laThermo Rus, controllata daHolding, e la Bsh Household Appliances

Putin nazionalizza Bosch ed ariston in Russia: trasferite per decreto a Gazprom - Il decreto di Putin, postato sul portale ufficiale per le informazioni legali, riguarda la ariston Thermo Rus, controllata da ariston Holding, e la Bsh Household Appliances ...

