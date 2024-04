La Classe G scopre l' elettrico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 30,3-27,7 kWh/100 km emissioni di CO? combinate: 0 g/kmCO?: A)1 è pienamente in linea con la tradizione della serie di modelli fondata nel 1979. Come i modelli a motore tradizionale, si basa su una struttura a telaio portante, un sistema di riduzione del cambio Low Range per il fuoristrada, sospensioni anteriori indipendenti e un assale rigido posteriore. La batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 116 kWh, integrata nel telaio portante, garantisce un baricentro basso e consente un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP1 . Per proteggerla dalle intrusioni di acqua e sporcizia, è alloggiata in un involucro resistente alla torsione. La protezione del sottoscocca, realizzata con un intelligente mix di materiali tra cui il carbonio, protegge la batteria dagli ...