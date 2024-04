La Cesena 2005 torna a vincere Importante successo a Imola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo un calvario durato quasi due mesi e mezzoalnel campionato di Divisione Regionale 1 espugnando 70 - 76 (15 - 26, 33 - 45, 48 - 63) il campo della Grifo, al termine di una partita estremante intensa e sofferta., pur rinforzata dal fuori categoria Giacomo Signorini (prodotto del vivaiote e compagno di squadra di Filippo Rossi nelle categorie giovanili) è invischiata nella lotta per la salvezza e cerca disperatamente punti per evitare la retrocessione diretta sperando almeno nei playout cheinvece vuole evitare dopo essere precipitata in acque pericolosissime infilando 12 sconfitte consecutive. La situazione sembra pendere tutta dalla parte dei padroni di casa, perchési presenta al Pala Ruggi ...