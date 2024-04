La banda del panozzo antisionista e lo stile banlieu del 25 aprile milanese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 aprile 2024) La linea da seguire nei media generalisti per le cronache di questo 25è quella del profilo basso: è andato tutto bene, la sacralità della giornata in fin dei conti non è stata sporcata. Il resto sono ragazzate: a Milano ci sono dieci adolescenti nordafricani che escono dal McDonald’s, aggrediscono e bloccano la Brigata Ebraica, mentre a pochi metri, in area Duomo, stanno parlando le autorità e gli islamofascisti del movimento pro Palestina si appendono alle transenne. I maranza, le seconde e terze generazioni, i ragazzi che trappano il disprezzo nellemilanesi, colgono di sorpresa il corteo perché non fanno parte dei manifestanti ufficiali pro Palestina. È la Stella di David a far scattare la molla, per loro quelle bandiere biancoazzurre sono una provocazione, e partono gli insulti. Poi partono i calci, poi un adolescente scalmanato ...