Juventus - Szczesny non rinnova | già trovato l’erede del portiere polacco

(Di venerdì 26 aprile 2024) La dirigenza dellaha sondato il terreno per unche potrebbe prendere il posto di Wojciech. Lasi prepara ad ospitare all’Allianz Stadium il Milan, gara in programma domani alle 18 e che può rivelarsi decisiva per la corsa alla prossima Champions League. Entrambe le squadra, al secondo e al terzo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Koopmeiners, duello Juve-Liverpool in vista per il centrocampista - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si potrebbe profilare in estate un testa a testa tra juventus e Liverpool per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta, infatti, è seguito ...

Continua a leggere>>

juventus, Fagioli fa partire il conto alla rovescia per il rientro: tifosi scettici sul web - Ma i tifosi della juventus dubitano che Allegri gli dia una chance nell’ultima di campionato. Fagioli avrà una sola possibilità di giocare in questa stagione dopo la lunga squalifica: dopo il 20 ...

Continua a leggere>>

Allegri è già fuori dalla Juve: non è stato avvisato da Giuntoli di questa trattativa - Massimiliano Allegri è più lontano che mai dalla juventus, praticamente già fuori dal progetto, al punto da non essere avvisato ...

Continua a leggere>>