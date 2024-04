(Di venerdì 26 aprile 2024) Oltre qualche variazione sul tema, il copione sembra lo stesso. Non la replica di uno spettacolo, più un reboot con qualche aggiustamento alla...

Augello , dopo aver battuto l’Atalanta, spinge il Cagliari anche in vista delle prossime due partite contro Inter e Juventus. Il terzino ci crede . CI crede ? Tommaso Augello ha trovato il suo primo gol con la maglia del Cagliari contro l’Atalanta. A Dazn ha poi parlato in vista dei prossimi duri ... Continua a leggere>>

juventus, scintille Allegri-Giuntoli: i tre indizi sulla spaccatura interna - Oltre qualche variazione sul tema, il copione sembra lo stesso. Non la replica di uno spettacolo, più un reboot con qualche aggiustamento alla trama. Parliamo di casa juventus e del clima che si respi ...

Zubimendi Juve, sarà lui il nuovo regista della Juve La SITUAZIONE - Zubimendi Juve, sarà lui il nuovo regista della juventus La SITUAZIONE, costi e clausola ma c’è una soluzione interna L’edizione della Gazzetta dello Sport odierna fa il focus sul calciomercato Juve, ...

juventus, Fagioli è pronto a tornare: “-1”, scrive. In campo a Bologna - Il centrocampista bianconero non vede l'ora di tornare in campo al termine di un calvario che è pronto a mettersi alle spalle: l'ultima story sui social ...

