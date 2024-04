Juventus-Milan - Zambrotta | La mia sensazione è che Allegri possa rimanere Pioli via? Trattamento ingiusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Derby tra deluse? Possibile, ma dipende anche dagli obiettivi di inizio stagione”. Inizia così un’intervista della Gazzetta dello Sport al doppio ex di, Gianluca, che analizza le posizioni dei due allenatori estremamente in bilico, a cominciare da: “La miaè che alla finerestare alla Juve, tutto però dipenderà dal confronto col club a fine stagione. Se c’è una visione comune sul futuro, allora credo che Giuntoli non voglia cambiare e magari potrebbe allungare il contratto di uno o due anni a Max”. E su, l’ex terzino è ben chiaro: “agli sgoccioli? Mi dispiace. Penso chestia subendo un. ...