Juventus-Milan | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il Sabato si infiamma con una grande sfida, quella tra bianconeri e rossoneri. Ma? Scopriamolo all’interno dell’articolo I diritti tv sono ormai divenuti un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segno evidente lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Se questo appare dunque un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, che si trovano a loro volta costretti a informarsi per ricevere ulteriori dettagli. Ecco allora che l’articolo assume una giusta valenza, spiegandocon annesse le possibili scelte dei ...