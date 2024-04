Juve Stabia promossa in Serie B - rinnovo del contratto per Pagliuca e tutto lo staff tecnico

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laè stataaritmeticamente inB ormai un paio di settimane fa e in una nota apparsa sul sito ufficiale è stata annunciata la conferma dell’allenatore Guidoe diloprotagonista della cavalcata nel girone C diC: “Dopo il prolungamento didi mister Guido, anche lo, composto dal vice allenatore Nazzareno Tarantino, dell’allenatore del portieri Amedeo Petrazzuolo, dal preparatore atletico Raffaele La Penna e dal match analyst Riccardo Carbone, ha prolungato il proprioper la stagione calcistica 2024/2025, in vista del campionato di ...

Tempo di lettura: 2 minuti La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che da oggi sono a disposizione i tagliandi per il match Juve Stabia-AZ Picerno, gara valida per la trentottesima giornata Serie C Now, che si giocherà sabato 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio Romeo Menti. Si comunica che è stata

Tempo di lettura: < 1 minuto Lavori in corso alla Juve Stabia in vista del prossimo torneo di serie B. Con la serie Cadetta già in tasca da qualche settimana, la società è già all'opera per gettare basi importanti per il futuro. Attraverso una nota, la Juve Stabia ha comunicato che "Dopo il

Tv Play ha Intervistato il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, squadra appena promossa in Serie B. Queste le sue parole: Langella: SERIE C DIFFICILE, VINCERLA E' STATO QUASI UN MIRACOLO "L'emozione è stata unica, perché quest'anno, com'è noto, la Serie C è stata difficilissima.

juve stabia - I convocati di Pagliuca per il match con l'AZ Picerno - Il tecnico Guido Pagliuca ha reso nota la lista dei 28 calciatori convocati per il match juve stabia-AZ Picerno, valevole per la 38^ giornata del campionato Serie C Now, in programma domani, sabato 27 ...

juve stabia, Pagliuca: "Potessi farei giocare tutti, la Serie B va studiata" - Fresco di rinnovo con la juve stabia il tecnico gialloblù dopo la promozione in Serie B Guido Pagliuca presenta l'ultima fatica della stagione regolare, domani in casa contro ...

juve stabia-Picerno, Pagliuca in conferenza stampa: «In campo ce la giocheremo. E poi sarà festa» - Castellammare si prepara a salutare la serie C, con l’ultimo atto della stagione regolare della juve stabia, che affronta in casa il Picerno (con tanto di maglietta celebrativa per onorare i campani).

