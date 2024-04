Jeson e il primo EP ‘Solo un uomo’ | Quando scrivo voglio sentire la fame

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024) Se c’è una parola cheripete spesso in questa nostra intervista è tempo, un termine sempre più raro al giorno d’oggi soprattutto nell’industria musicale. Idee chiare, percorso che mira alla solidità e nessuna velleità di seguire i trend: l’artista romano è ben consapevole di aver scelto una strada in salita. Ma proprio per questo anche meno esposta ai venti volubili degli ascolti liquidi. Ilmattone dell’edificio chesta costruendo è l’EPun(Epic Records/Sony Music), già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Sei le tracce del progetto, di cui due brani inediti e sei canzoni pubblicate nel corso dei mesi precedenti in un mix di pop, rap, cantautorato, r&b e gospel. Ne parliamo con lo stesso Daniele. Foto da Ufficio Stampa Qual è stato il percorso che ...