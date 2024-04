Italia - un paese in crisi emotiva e psicologica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel corso del 2023, Telefono Amicoha ricevuto oltre 115.000 richieste d'aiuto, con una media di oltre 300 contatti al giorno. Questi numeri rivelano un aumento significativo del bisogno di supporto emotivo rispetto al 2022 e testimoniano una maggiore consapevolezza riguardo alla necessità di affrontare il malessere psicologico. La maggior parte delle richieste d'aiuto avviene tramite telefono, ma si è registrato un incremento dei contatti via WhatsApp e via email, soprattutto tra i giovani. I problemi più frequenti riguardano l'area del sé, le relazioni e la sessualità, indicando la complessità delle sfide emotive affrontate dalla società contemporanea.«Ascoltiamo tutte le problematiche che desidera condividere con noi, ma non siamo in grado di fornire soluzioni o consigli in quanto non abbiamo le competenze necessarie. Ci limitiamo ad ascoltarla attentamente ...