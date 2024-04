Isola 18 - un naufrago ha momentaneamente abbandonato la spiaggia | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 aprile 2024) La nuova edizione de L’dei Famosi non è iniziata sotto i migliori auspici, almeno per quanto riguarda il cast. In queste prime settimane, infatti il programma ha già dovuto fare i conti con ben due ritiri ed un’esclusione dal gioco. Per quanto riguarda i ritiri, la prima a lasciare il reality è stata la Miss Italia Francesca Bergesio, la quale a causa di un’infortunio al ginocchio non ha potuto continuare la sua avventura in Honduras ed è stata costretta a fare ritorno in Italia. Il secondo concorrente a lasciare il programma è stato il pescivendolo Peppe di Napoli, il quale ha avuto alcuni problemi fisici che l’hanno spinto a prendere la decisione di abbandonare la trasmissione e tornare dalla sua famiglia. Per quanto riguarda, invece, l’esclusione, stiamo parlando dell’attore Francesco Benigno, il quale sarebbe stato espulso per via di alcuni comportamenti ...