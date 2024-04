Inter - priorità ai rinnovi Dumfries il più urgente Lautaro entro fine estate Pronto l’assalto a Bento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’appetito vien mangiando e in casahanno ancora molta fame. La programmazione per restare ai vertici è partita con ampio vantaggio rispetto al termine della stagione, non sapendo ancora (ma potendo immaginare visto il trend delle ultime settimane) che allaquella seconda stella sarebbe arrivata davvero. Piero Ausilio ha confermato ai microfoni di Sport Mediaset che "due operazioni sono già state concluse", sono quelle riguardanti Zielinski e Taremi, entrambe a parametro zero. Adesso laandrà ai, in primis quello di Denzelper una questione di scadenza. L’olandese ha un contratto fino a giugno 2025, se non rinnoverà andrà sul mercato. Ha fatto un passo indietro rispetto alle iniziali richieste giudicate troppo alte dal club (5 milioni a stagione) e fatto ...