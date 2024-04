Inter - la lista Uefa condiziona il mercato | 3 slot OK ma due no ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’lavora a puntellare la rosa della prossima stagione, ma deve tener conto anche della. Trepotrebbero essere già coperti, ma per gli altri due bisognerà escludere qualcuno. LA SITUAZIONE ? Marotta lo ha dichiarato qualche giorno fa: l’in estate lavorerà per puntellare la rosa, in quanto la squadra è già bella che strutturata. Ma per farlo dovrà guardare anche alla, che dovrà essere composta da almeno quattro giocatori provenienti da vivaio. Quest’anno l’ne aveva soltanto due, ovvero Dimarco e Di Gennaro. E, infatti, laA era composta da soli 23 giocatori. Inoltre, per la prima fase è rimasto fuori Sensi. Mentre per la seconda, con l’aggiunta di Buchanan, è stato escluso pure ...