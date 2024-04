Inter, proposto a dumfries il rinnovo. Si attende la risposta entro maggio | La situazione - dumfries e l'Inter si sono avvicinate per parlare di rinnovo anche se le parti per ora sono distanti, i nerazzurri hanno dato tempo fino a metà maggio all'olandese per decidere se accettare la propost ...

Inter: dumfries al bivio, il Manchester United individua l'erede di Wan-Bissaka - Dentro o fuori. L'Inter aspetta una risposta da Denzel dumfries, davanti a un bivio. "Le conversazioni stanno andando bene", ha detto dopo il derby-scudetto vinto col Milan il laterale destro olandese ...

