Intelligenza Artificiale - 112 mln dall’Ue per ricerca e innovazioni quantistiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Commissione europea ha pubblicato inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro digitale, industriale e spaziale 2023-2024 di Orizzonte Europa per lae l’innovazione nel campo dell’(IA) e delle tecnologie.La Commissione investirà più di 65 milioni di euro nell’IA. Di tale importo, 50 milioni di euro saranno destinati a progetti volti a sviluppare nuovi metodi per combinare dati e ampliare le grandi capacità dei modelli di IA. Tali sforzi consolideranno l’applicabilità dell’IA in nuovi ambiti e sosterranno l’eccellenza dell’Europa nellain questo ambito. II restante importo di 15 milioni di euro sarà investito nello sviluppo di sistemi di IA solidi e trasparenti. I progetti avranno l’obiettivo di migliorare l’affidabilità dei ...