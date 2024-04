Inquinamento - via libera dal Parlamento Ue alla direttiva sulla qualità dell’aria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ileuropeo ha dato il viadefinitivo a una nuova e ambiziosa legislazione, che mira a ridurre significativamente l’atmosferico e migliorare la salute dei cittadini. L’approvazione, avvenuta con 156 voti favorevoli, rappresenta un passo fondamentale verso un’aria più pulita in Europa. La nuova legge stabilisce limiti più rigorosi per gli inquinanti atmosferici, tra cui il particolato fine (PM2.5) e l’ossido di azoto (NOx), e introduce nuove misure per contrastare le emissioni da diversi settori, come il traffico, l’industria e l’agricoltura.atmosferico: ancora 300.000 morti premature all’anno in Europa, serve un’azione urgente L’atmosferico rimane una grave minaccia per la ...