Inps chiede 17mila euro a pensionato per un lavoretto da 518 euro | il caso

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Corte dei Conti ha annullato un provvedimento dell’che aveva chiesto un intero anno di pensione a un anziano, che aveva smesso di lavorare con Quota 100, per undichiarato che gli aveva fruttato 518. La sentenza ha ridotto l’importo che ilha dovuto restituire, pur mantenendo la logica del provvedimento intatta. I giudici hanno infatti riconosciuto un errore in buona fede per l’uomo, che faceva lavori saltuari mentre già riceveva l’assegno pensionistico. È infatti possibile integrare il reddito derivante dalla pensione con un’attività lavorativa, purché si rispettino alcuni parametri definiti dall’che, se vengono superati, possono comportare la restituzione anche di un intero anno di pensione. L’...