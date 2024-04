Innovazione - Eic Transition Open 2024 | budget di 94,5 milioni per 36 progetti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Rimarranno aperte fino al 18 settembrele candidature per il bando EIC, rivolto a supportare attività diche vanno oltre la dimostrazione sperimentale in laboratorio. Il bando, contenuto nel Work Programmeadottato il 12 dicembre 2023, finanzia sia la maturazione che la convalida di nuove tecnologie dal laboratorio agli ambienti applicativi rilevanti (utilizzando prototipi, formulazioni, modelli, user testing o altri test di convalida), nonché esplorazioni e sviluppi di casi d’impresa sostenibile e di modelli di business orientati al mercato. Le attività devono prevedere ulteriori sviluppi tecnologici e di business (oltre il proof-of-concept) basati sui risultati ottenuti in un progetto finanziato precedentemente, per aumentare le probabilità ...

Un Nuovo Orizzonte per gli Appassionati di Adventure Touring. La scena delle moto adventure touring è testimone di una rivoluzione con l’arrivo della Triumph Tiger 1200 Adventure 2024 . Questa moto non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di libertà, potenza e raffinatezza tecnologica. ... Continua a leggere>>

La Biennale di Venezia , con la sua 60ma Esposizione Internazionale d’Arte, si conferma ancora una volta come uno degli eventi più attesi e influenti nel panorama artistico mondiale L’Edizione 2024 , che prende il via oggi 20 aprile, curata dal rinomato Adriano Pedrosa, promette di essere un viaggio ... Continua a leggere>>

Dongfeng, le auto cinesi arrivano in Italia con Paolo Berlusconi - Tramite una newco di cui detiene il 10% attraverso Pbf, l'imprenditore spalanca le porte del mercato ad una dele Big Four cinesi ...

Continua a leggere>>

Maria Vittoria Giancola (Innovation Lab Prysmian): “L’innovazione in azienda deve essere concreta e misurabile” - Maria Vittoria Giancola, Digital Strategy and Business Partners Director e responsabile dell'Innovation Hub di Prysmian, spiega a EconomyUp la sua strategia per rendere la multinazionale dei cavi anco ...

Continua a leggere>>

Auditel, Sassoli de Bianchi è il nuovo presidente: “Impegno per l’innovazione” - Il patron della Valsoia succede ad Andrea Imperiali di Francavilla in carica dal febbraio 2016. “Costruiremo un sistema sempre più all’avanguardia e trasparente, in dialogo con l’Agcom” ...

Continua a leggere>>