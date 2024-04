Incidenti in montagna - 26enne muore travolto da una valanga in Valtellina Un alpinista perde la vita in Valle d’Aosta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un ragazzo di 26 anni ha perso lagiovedì dopo essere statoda unanel territorio comunale di Valfurva, in Alta, in Lombardia. L’incidente è avvenuto tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3.700 metri di quota. In, invece, sempre il 25 aprile, unfrancese di 47 anni è morto scivolando in un ripido canale nel massiccio del Gran Paradiso. L’incidente è avvenuto nella zona dell’Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. È stato un amico, che non aveva più notizie dell’uomo, a dare l’allarme per il mancato rientro alla Centrale unica del soccorso. Il corpo, ramponi ai piedi, è stato individuato in serata dal Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero. L’uomo era partito da solo dalla ...