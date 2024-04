Inala per errore il piercing al naso e le si incastra in un polmone | 35enne operata in India

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Varsha Sahu,na, è stata sottoposta a un delicato intervento per la rimozione daldel suoalto per. L'oggetto metallico è rimastoto per circa due settimane causandole una tosse persistente e gravi difficoltà respiratorie. L'operazione è stata un successo e la donna si è ripresa del tutto.