(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Crescono lein Italia, con un incremento del 34% in 10che arriva al +120,8% per i bambini sotto i 3. I 'responsabili' principali sono il latte (55%), le uova (33%) e la frutta secca (24%). Un problema che nei bimbi aumenta in tutto il mondo ma per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Crescono le allergie alimentari in Italia, con un incremento del 34% in 10 anni che arriva al +120,8% per i bambini sotto i 3 anni . I 'responsabili' principali sono il latte (55%), le uova (33%) e la frutta secca (24%). Un problema che nei bimbi aumenta in tutto ... Continua a leggere>>

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Crescono le allergie alimentari in Italia, con un incremento del 34% in 10 anni che arriva al +120,8% per i bambini sotto i 3 anni . I 'responsabili' principali sono il latte (55%), le uova (33%) e la frutta secca (24%). Un problema che nei bimbi aumenta in tutto ... Continua a leggere>>

Crescono le allergie alimentari in Italia, con un incremento del 34% in 10 anni che arriva al +120,8% per i bambini sotto i 3 anni . I 'responsabili' principali sono il latte (55%), le uova (33%) e la frutta secca (24%). Un problema che nei bimbi aumenta in tutto il mondo ma per la prima volta […] Continua a leggere>>

Terni. Influenza e allergie, al Pronto soccorso boom di accessi: 190 in un giorno - TERNI L’ultimo freddo della stagione ha nuovamente messo in allarme il pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Nella giornata di lunedì scorso si sono quasi raggiunti il numero ...

Continua a leggere>>

Lutto al Cus Genova Rugby, morto a 28 anni Pietro Imperiale - Allenatore del settore giovanile, affetto da un tumore, domenica aveva voluto essere allo stadio Carlini nel giorno del derby col Pro Recco ...

Continua a leggere>>

In 10 anni +34% allergie alimentari per i piccoli italiani, +120% in 'under 3' - Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Crescono le allergie alimentari in Italia, con un incremento del 34% in 10 anni che arriva al +120,8% per i bambini sotto i 3 anni. I 'responsabili' principali sono ...

Continua a leggere>>