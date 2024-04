Il presidente cinese Xi incontra Blinken a Pechino, 'Usa e Cina siano partner, non rivali' - Il segretario di Stato Usa ha visto anche il suo omologo Wang Yi e il ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong (ANSA) ...

Continua a leggere>>

In Ucraina arrivano gli Atacams dagli Usa. Come cambia la guerra - Le forniture di Atacams sarebbero state autorizzate in segreto per non compromettere il vantaggio tattico di Kiev. Washington promette: "Ne invieremo altri" ...

Continua a leggere>>

Ponte del 25 aprile Impossibile trovare hotel: Alleghe è tutta chiusa, a Cortina aperto uno su tre. «Pessimo biglietto da visita» - BELLUNO - «La neve e le temperature invernali di questi hanno scoraggiato le prenotazioni, e paradossalmente è stato un bene per noi. Infatti se un turista avesse cercato un hotel ...

Continua a leggere>>