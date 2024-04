Ilaria Salis - la lettera dal carcere | Ingiustizie simili all’ordine del giorno Ecco perché mi sono candidata E il padre lancia un appello agli artisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Robertodicon Alleanza Verde Sinistra alle prossime elezioni europee e detenuta da 15 mesi in Ungheria, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura insieme ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha fatto leggere unascritta dalla stessache motiva il suo sì alla corsa elettorale. Riuscire a scriverla, dice ildi, non è stato semplice date le condizioni in cui viene tenuta la figlia con la quale riesce a parlare “non più di 70 minuti alla settimana”.racconta nelladi aver trovato, grazie a questo interessamento e a questa mobilitazione, “la forza per andare avanti” e di “guardare al futuro”. “L’unica certezza in questo momento ...