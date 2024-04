Il WEC è tornato a Imola dopo 50 anni e noi non potevamo mancare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il WEC èmezzo secolo e noi non, per vivere un weekend immersi nella passione per i motori. Il World Endurance Championship è il campionato mondiale delle gare di durata e per la stagione 2024 prevede otto appuntamenti, tra cui c'è anche la leggendaria 24 Ore di Le Mans. In pista corrono insieme due categorie diverse di vetture, le hypercar e le GT3. Le prime sono dei veri e propri prototipi, che non hanno riscontro nella produzione di serie, e seguono un regolamento molto specifico che prevede la propulsione ibrida e la trazione integrale; le seconde, invece, sono auto da corsa derivate da sportive e supercar di serie. Nella serie sono impegnati 14 costruttori che portano in pista 19 hypercar e 18 GT3; la lista dei brand che partecipano al WEC rappresenta ...