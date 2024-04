Il video di Marta Fascina su Berlusconi | 25 aprile - sinistra ammutolita in pochi secondi | Video

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una scelta molto "politica", quella di, che ha deciso di celebrare il 25pubblicando su Instagram un commoventedi Silvio, fondatore di Forza Italia, ex premier e soprattutto suo compagno morto il 12 giugno del 2023. Di fatto, una carrellata di alcuni dei passaggi più significativi della carriera istituzionale del Cav, in versione "trascinatore di folle". Dalla discesa in campo del 1994 all'ultimo discorso pronunciato in Senato nel 2022, dall'intervento al Congresso Usa al discorso del 'predellino' a Milano, passando per i vertici internazionali e i giuramenti dei governi di centrodestra al Quirinale: nella clip pubblicata dalla deputata azzurra scorrono le immagini di alcuni dei momenti più significativi della vita politica del Cavaliere. "Solo ...

La showgirl Daniela Martani , ex concorrente del Grande Fratello, vestita da “ serpente insanguinato ” davanti al negozio di Prada in galleria Vittorio Emanuele II a Milano : è l’iniziativa promossa da Peta per spingere la casa di moda ad abbandonare le pelli esotiche . L'articolo Milano , flash mob ... Continua a leggere>>

“Ingresso gratis 25 aprile per coniugare storia e cultura”. Il boom del marta - “L'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali, anche quest'anno, in tre date altamente simboliche per la nostra storia come il 25 aprile, il 2 giugno e il ...

Continua a leggere>>

Sette film, una serie e uno show da guardare su Prime video questo weekend - Tra le novità ci sono due possibilità per chi vuole ridere, ovvero il nuovo comedy special di Alessandro Siani, Off Line, e il nuovo film di Lillo Petrolo , Gli Addestratori; per chi ama le serate da ...

Continua a leggere>>

Alva Noto e Ryuichi Sakamoto: l’inedito video del live a Tokyo - Tokyo rende disponibile il video del live di Alva Noto e Ryuichi Sakamoto del 2005 all’interno del NNT InterCommunication Centre.

Continua a leggere>>