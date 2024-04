Il ritorno di Ulivieri a Coverciano

(Di venerdì 26 aprile 2024) `Sono contento di esser tornato!`. Uno sguardo compiaciuto pur stanco, mentre chiude la portiera dell`auto che lo sta per riportare a casa,...

De Rossi: “Ho visto i derby persi dal Milan, se a Roma giochiamo come gli ultimi 10 minuti qui, perdiamo” - L’allenatore della Roma Daniele De Rossi racconta come ha preparato la gara poi vinta contro i rossoneri. Un Daniele De Rossi visibilmente soddisfatto ha parlato in conferenza della vittoria ottenuta ...

Continua a leggere>>

EUROPA LEAGUE - Roma, De Rossi: "Non accetto niente che sia un centimetro sotto al livello del derby" - "La solidità difensiva parte dal fatto che nei primi 60 minuti gli abbiamo dato meno la palla rispetto a quanto sono abituati a tenerla. A Coverciano, Renzo ulivieri ti dice che non puoi non prendere ...

Continua a leggere>>

De Rossi in conferenza: "Ho visto anche i derby persi dal Milan. Ho pensato di lasciare un po' meno la palla a loro..." - Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e vinta ...

Continua a leggere>>