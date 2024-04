Il Re - nuovi episodi con suspense e decisioni cruciali al Carcere San Michele su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’equilibrio del regno del direttore delSanè in bilico con i Servizi sempre più decisi ad ottenere quello che vogliono nei(quinto e sesto) de Il Re, il prison drama Sky Original con protagonista Luca Zingaretti, disponibili da venerdì 26 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il quinto e il sestoo della seconda stagione de “Il Re”, ancora prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, andranno in onda venerdì in prima serata su Sky Atlantic e saranno disponibili on demand.Nel quinto capitolo, il magistrato Mancuso (Thomas Trabacchi) decide di fidarsi di Bruno (Luca Zingaretti) e Claudia (Caterina Shulha) e fornisce loro tutte le informazioni ...