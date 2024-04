Il Ravenna spera ancora Attesa per il ricorso del Forlì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) A 10 giorni dalla fine della ‘regular season’ del campionato di serie D, non èchiaro quale sia il distacco deldalla vetta. L’esclusione della Pistoiese a 3 turni dalla fine, ha innescato un effetto domino che sta facendo passare in secondo piano gli aspetti agonistici di un campionato fin qui emozionante. In un batter d’occhio, il, 2° della classe dal giorno del ko nello scontro diretto del Cabassi, è passato da -2 a -4 per effetto della cancellazione di tuttii risultati conseguiti sul campo, nei match contro la Pistoiese. Ci ha pensato poi ila riaccendere la miccia. In prima battuta, i galletti sono andati ad un passo dall’impresa al Cabassi (in vantaggio per 72’, prima di essere raggiunti e superati al 90’). Ma poi, dopo il ko, hanno scoperchiato la pentola, evidenziando la posizione ...