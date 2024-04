(Di venerdì 26 aprile 2024) La domanda cruciale è: le aziende come la OpenAi, la Alphabet, la Meta, potevano utilizzare tutto quel che riuscivano a reperire online per addestrare una macchina? Leggi

È in libreria dal 10 aprile Siamo meridionali, un nuovo saggio di inchiesta sul Sud del nostro Paese destinato a far discutere, soprattutto per l’imponente mole di dati che porta a supporto delle sue tesi. Il suo autore, Marco Ascione , si può definire un “tecnico” della questione meridionale. Ha ... Continua a leggere>>

Il peccato originale delle intelligenze artificiali - In un episodio di The Daily, il podcast quotidiano del New York Times, il giornalista Cade Metz individua proprio in quel momento il peccato originale delle intelligenze artificiali. Nell’inchiesta ...

Continua a leggere>>

Camolese: "Ma che buttare via tutto, la rosa del Napoli è forte. Il peccato originale..." - Giancarlo Camolese, allenatore che in passato ha guidato Torino e Livorno, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Continua a leggere>>

Camolese: “Il Napoli deve ripartire senza buttare via tutto. Sul mercato…” - “Il Napoli del futuro dovrà partire dalla scelta dell’allenatore, una volta fatta si proveranno a prendere i giocatori giusti senza buttare via tutto, perché lo scorso anno tutti noi addetti ai lavori ...

Continua a leggere>>