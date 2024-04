Il nuovo record di pugno più forte del mondo è devastante | “C’è un motivo se lo chiamano la bestia”

Un record sensazionale, fattuale ma che non verrà omologato. Lo ha stabilito il fuoriclasse giapponese di salto con gli sci Ryoyu Kobayashi che ha sfidato la forza di gravità in un evento organizzato da Red Bull, suo sponsor. L’atleta si è lanciato da un trampolino sulla pista islandese di ... Continua a leggere>>

Atletica, la Diamond League resta in Cina: l’Italia abbraccia Furlani, Duplantis per nuovi record, sfida Kerley-Coleman - La Diamond League resta in Cina dopo la prova d'apertura andata in scena sabato scorso a Xiamen. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica ...

Continua a leggere>>

Covid, infezione record: è durata 613 giorni e il virus si è trasformato - Il paziente, un 72enne dei Paesi Bassi, era immunodepresso. I ricercatori: "Rischio di infezioni persistenti". Pregliasco: "Può mutare ...

Continua a leggere>>

record di iscritti a La Duecento - A due settimane dal via de La Duecento, gli iscritti raggiungono quota 90 imbarcazioni, un record assoluto per la regata del Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle che festeggia quest’anno la ...

Continua a leggere>>