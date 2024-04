Il miglior attaccante di cui non avete ancora sentito parlare

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Su Ollie Watkins la metafora del cardine calza a pennello. Su di lui l’Aston Villa si appoggia per andare da una parte o dall’altra del campo, chiudersi o aprirsi a seconda delle esigenze. I difensori lo cercano quando la pressione degli avversari diventa insostenibile, il suo ruolo è proprio quello: trasformare il peso in energia. Watkins fa tutto come se fosse naturale. Pressare quando c’è da pressare, venire incontro quando c’è da venire incontro, andare in profondità quando c’è da andare in profondità. Segnare, ovviamente. Un elemento in apparenza irrilevante e che pure fa viaggiare un peso enorme a un centimetro da terra, come se nulla fosse. Il peso della difesa avversaria che gli spinge alle spalle, quello della sua difesa che sta cercando di prendere fiato: con Ollie Watkins diventano propulsioni. Senza di lui anche il più piccolo movimento sarebbe molto più faticoso, quasi ...