Il grande cuore dei vigili del fuoco | così hanno salvato mio figlio | la lettera

(Di venerdì 26 aprile 2024) Barberino del Mugello (Firenze), 26 aprile 2024 – "Vorrei ringraziare con profonda riconoscenza il Corpo nazionale deideled in particolare il personale del turno B di Barberino di Mugello (Firenze), che ha aiutato mioin un momento di emergenza la tarda sera del 10/4". Lo scrive Beatrice, residente a Barberino di Mugello, in una lungadi ringraziamento inviata aidel. "Miocon una sua amica erano andati a fare un'escursione a Valibona, sopra le Croci di Calenzano - scrive la donna -, quando all'improvviso un temporale fortissimo li ha colti di sorpresa eperso l'orientamento nel bosco. Cichiamato terrorizzati, sotto una pioggia torrenziale, con il cellulare quasi ...

Tanti i problemi per i Vigili del Fuoco secondo la Federdistat Cisal : “Ritardi continui e diffusi in campo previdenziale, valorizzazione delle carriere, rinnovo del contratto ed atavica carenza di personale” Roma . “Abbiamo inviato una nota ufficiale ai vertici del Ministero e del Dipartimento ... Continua a leggere>>

Tragedia a Sampierdarena , a Genova, dove un 37enne è morto per un malore improvviso . Da due giorni la madre non era riuscita a contattare il figlio ed aveva chiamato i vigili del fuoco e i soccorsi affinché si riuscisse a capire cosa fosse successo. E quando i pompieri hanno forzato la porta ... Continua a leggere>>

Formia – Solo grazie al tempestivo e provvidenziale intervento di un cittadino è stato evitato il peggio nel pomeriggio di mercoledì in via Angelo Forte, nella popolosa frazione di Maranola a Formia . E’ stata evitata per un mero e fortunoso caso la caduta nella sottostante e trafficata strada di ... Continua a leggere>>

