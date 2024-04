Il Film Roma di Fellini continua a ispirare moda e design

(Di venerdì 26 aprile 2024) Life&People.it Ildi Federicoè inserito tra i titoli dell’interessante rassegna Nouvelle Vogue che riunisce alcuni dei registi più iconici del cinema italiano.è un sognoano datato 1972 dove il cineasta riminese esprime tutta la sua cultura multiforme, mettendo in scena abiti, ambienti e scenografie oniriche e impattanti. Ildi Federicometafora di una città comunque Eterna La narrazione è divisa in episodi e qui come in pochi altri casi,sceglie di rompere completamente gli schemiici tradizionali creando un garbuglio di stili, storie, epoche, sensazioni. Tante vicende che si affastellano, dagli anni ‘30 tra la Stazione Termini e le case di tolleranza, ...

Baz ritorna in Teatro con uno spettacolo da lui pensato e scritto: «Ti Spacco il musical» - Dopo il grande successo di “7 spose per 7 fratelli" BAZ, coadiuvato da quattro performer, torna a teatro con uno spettacolo comico a metà tra la stand up comedy ...

Il film di Cleopatra con Angelina Jolie Sarebbe stato pieno di sesso, intrighi e violenza - Scoprite tutti i dettagli sul film di Cleopatra con Angelina Jolie, uno dei tanti remake di Cleopatra cancellati.

"Esterino": un viaggio onirico al Teatro 7 Off di roma - Debutta in prima assoluta al Teatro 7 Off di roma, dal 2 al 12 maggio, ESTERINO, spettacolo scritto da Marco Rinaldi e diretto da Paolo Vanacore. Esterino è una commedia per grandi e piccini, le doman ...

