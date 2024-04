Il doppio standard è un male anche per Israele

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il vero nemico di, purtroppo, è alla sua guida. Basti pensare all’ondata di solidarietà, spontanea e doverosa, che aveva ricevuto lo Stato ebraico in seguito all’attacco del 7 ottobre ad opera di Hamas e a ciò che sta accadendo oggi. Le università occidentali ribollono, ragazze e ragazzi chiedono ai rettori di interrompere ogni collaborazione con gli atenei israeliani, nelle piazze si manifesta apertamente a favore del popolo palestinese, vittima di una mattanza senza precedenti, e fenomeni di anti-semitismo stanno riaffiorando in tutto l’Occidente. Non sono tutti impazziti. Per quanto determinate azioni siano intollerabili, sarebbe opportuno che la comunità ebraica, nella sua interezza, oltre a condannare la furia del terrorismo arabo, esprimesse parole altrettanto dure nei confronti di un esecutivo che sta isolando come mai prima il proprio Paese. Il ruolo ...