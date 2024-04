Il difficile domani europeo di un Napoli affetto da triste apatia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Come ci si avvicina a quella che ha il sapore di essere l’ultima spiaggia con vista sull’Europa quando nulla sembra funzionare? Ilallo sbando non sembra aver trovato una soluzione, rimasto ancorato al tracollo di Barcellona in quello che era forse l’ultimo grande stimolo per le sue stelle ormai sbiadite. Eppure all’orizzonte c’è una sfida, quella contro la Roma, che potrebbe rilanciare le ambizioni di Europa League degli azzurri. Ma le dichiarazioni di Francesco Calzona post sconfitta con l’Empoli hanno trasmesso una sensazione desolante: “Loro erano assatanati, a noi è mancata la voglia di vincere, ci siamo consegnati nelle loro mani. Le gambe vanno, la testa no: questa squadra si porta dietro delle scorie e non riesce a reagire. Io sto provando a scuoterli con mezzi duri ma evidentemente non sta bastando”. Calzona doveva essere una scelta per il presente con ...