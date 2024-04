Il compagno M | storia del trasformista che per amore del potere distrusse l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Certo Scurati – che oggi è invidiato da Saviano, c’è sempre uno più antifascista di te – si esprimerebbe meglio, io cercherò di essere nel mio monologo più sintetico, cosa forse più apprezzabile per gli italiani che leggono veramente poco. Ilsocialista M fu il secondodellapolitica italiana. Non fu nemmeno il primo, quello fu Giolitti. Nel giro di poco, per frustrazione nei confronti di Turati e compagni, passò daa camerata. Attenzione la parola trasformismo a volte viene usata per intendere la duttilità politica, duttile era considerato anche Winston Churchill dai suoi sodali di partito, ma quella, visionabile nel bellissimo film da fare vedere nelle scuole, L’ora più buia, è un’altra. M utilizzò le paure e frustrazioni degli italiani per prendere, ...