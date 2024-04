Il centenario della radiofonia celebrato a Firenze

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024) Martedì 30 Aprile alla BiblioteCaNova Isolotto si parlerà dell’evoluzione dai partigiani di Radio Co.Ra alle web radio del Quartiere 4, ricordando l’intuizione che sta alla basetrasmissione e che va attribuita a Guglielmo Marconi. Dalle 16,50 alle 19,00 la BiblioteCaNova Isolotto si trasforma in un luogo di studio e memoria, il tutto in collaborazione con il Quartiere 4 e l’Associazione Lucana. Coordina e presenta Giancarlo Passarella, anche per il suo passaggio dall’emittenza privata a Rai Radio Uno nel 1986/87, trasmettendo sia da Via Asiago 10 a Roma ma anche dalla sede regionale toscana. Aprile e Maggio sono anche mesi simbolici per ricordare Radio Co.Ra, perché furono gli ultimi nel 1944 in cui ha trasmesso per mettere in contatto gli Alleati e la resistenza partigiana a: ma quel seme di libertà ha ...