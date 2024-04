Il boss festeggia nella chiesa di Falcone - indignazione a Palermo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Imbarazzo edopo la notizia che lo scorso 15 aprile ilmafioso palermitano Tommaso Lo Presti, hato le nozze d'argento nel Pantheon dei siciliani illustri, ladi San Domenico, che accoglie le spoglie di Giovanni. Ilera stato scarcerato da poco dopo una dozzina di anni di carcere, e con la moglie, anche lei condannata per mafia. Aveva deciso di fare festa per il venticinquesimo, prima con una Messa in questo luogo suggestivo e simbolico, luogo di funerali di Stato come quello per il prefetto Carlo Alberto Dalla, e poi con alcuni neomelodici in una villa privata. Sul quotidiano 'La Repubblica' Mariasi dice "indignata, amareggiata per le nozze d'argento del ...