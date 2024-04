Il 25 aprile è una grandinata di retorica | Mughini da applausi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr – Anche questo 25è passato, con le sue scorie di polemiche e pubbliche inquisizioni, passato come un baccano che si è spento presto, una grandine estiva, anzi unadi. È così che Giampierodescrive la liturgia resistenziale, intervistato per Libero all’indomani dell’uscita del suo nuovo libro Controstoria dell’Italia: “Laantifascista puntualmente accompagna la ricorrenza. Spesso piove. Talvolta grandina”.e il 25Il punto di partenza è il ricordo di quei momenti: “Avevo tre anni e a Firenze, a casa mia, entrarono i partigiani. Mio padre fascista non c’era. Cercava altrove riparo”. Memorie personali che si intrecciano con le storie di libri come La pelle di Curzio ...