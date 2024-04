Il 15 giugno Sfera Ebbasta inaugurerà l’estate con la data zero a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 26 aprile 2024) Magica doppietta di sold out a San Siro per Sfera. Dopo il tutto esaurito di SNSR, la primaallo Stadio San Siro di Milano fissata per il 24 giugno, arriva oggi anche il sold out di SN2R, il secondo appuntamento nel tempio del calcio milanese in programma il 25 giugno. Non poteva esserci accoglienza migliore nella Scala del calcio per il Trap King, che continua a scolpire in maniera indelebile -a suon di certificazioni e sold out- il suo nome nella storia della musica italiana e non solo, primo artista italiano di sempre ad aver collezionato 200 Dischi di Platino (203 attualmente nel palmares, e 38 Dischi d’Oro). E mentre lo Stadio San Siro si prepara a brillare per due notti con i colori di Sfera, manca sempre meno al TOUR 2024,prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live....