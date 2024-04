IIA - la Fismic chiede alla Provincia tavolo con le parti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota stampa del Segretario dellaGiuseppe Zaolino: “ L’amara considerazione che emerge dopo l‘incontro al MIMIT è la certezza della volontà del Governo di privatizzare Industria Italiana Autobus. Questa mattina presso la sedele delladi Avellino sì è tenuta una riunione di attivisti e lavoratori di Flumeri, guidati dall’ RSU Giovanni Garofano per analizzare la difficile situazione in cui si trovano i 370 lavoratori di IIA. Leonardo (socio industriale di IIA) da almeno tre anni sta programmando l’uscita di scena con la conseguente privatizzazione dell’unico polo produttivo di autobus in Italia. Le dichiarazioni dei responsabili del MIMIT confermano questa tesi. Non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo respingere con forza questo disegno politico.remo ...

Stellantis, la crisi continua e a pagare sono i lavoratori: contratto di solidarietà per 1.200 operai di Mirafiori - La crisi italiana di Stellantis la pagano i lavoratori: contratto di solidarietà per 1.200 operai di Mirafiori e il governo sta a guardare.

Cgil Lecco alla manifestazione di Torino per rilanciare l’automotive - Delegazione lecchese scesa in campo per difendere Mirafiori e più in generale le fabbriche automotive, presenti anche a Lecco ...

Corteo per Mirafiori: Torino in sciopero chiede aiuto a Meloni - Dopo molti anni la città torna a manifestare. Operai, sindacalisti, giovani hanno protestato contro i tagli decisi da Stellantis nella storica fabbrica ex Fiat ...

