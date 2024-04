Idronefrosi | cos’è - sintom - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il termine medico “” sta ad indicare la dilatazione del bacinetto (o pelvi) renale – cui spesso si abbina anche la dilatazione dei calici renali – dovuta al ristagno cronico di urina, spesso causato da un ostacolo a valle che non permette il corretto deflusso del liquido urinario. In parole più semplici, si tratta di un ristagno di urina all’interno del rene dovuto ad un blocco delle vie urinarie. Questo blocco può avere diverse cause, la più frequente delle quali è individuabile nell’accumulo o nella formazione di calcoli renali. In genere, l’colpisce soltanto uno dei due reni e in questi si parla diunilaterale. Se invece, come più raramente avviene, l’intacca entrambi i reni, si è difronte ad una condizione medica nota comebilaterale. ...