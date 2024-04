I veicoli elettrici inquinano 1850 volte di più?

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 26 aprile 2024) Su un sito che abbiamo trattato la prima volta nel lontano 2014 è apparso un articolo dal titolo: STUDIO: IL’AMBIENTEDIDELLE AUTO A BENZINA L’articolo è firmato Enzo Ragusa, e riporta un link a LifeSiteNews, sito che abbiamo incrociato pochi giorni fa. Il link non funziona, l’articolo che faceva da fonte all’articolo di Ragusa è già stato rimosso (qui lo potete leggere su WebArchive). La cosa è curiosa, visto che LifeSiteNews non è esattamente quello che definiremmo un sito affidabile; che persino loro abbiano rimosso l’articolo in questione la dice lunga su quanto lo studio citato da Ragusa fosse affidabile. Siamo però andati comunque a cercare lo studio in questione, studio che è stato pubblicato nel 2022 sulla testata Emission ...